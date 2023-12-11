Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç TV8,5'da! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 6. ve son maçlar maçlar 12-13 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız kazandırdı.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray 12 Aralık Salı günü deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak.
Futbolseverler Kopenhag - Galatasaray maçı ve diğer Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 2 maçı şifresiz olarak ekranan getirecek. Şifresiz maçlar TV8,5 kanalından yayınlanacak.
Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte merak edilenler.
TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar
12 Aralık Salı
20:45 Lens - Sevilla
13 Aralık Çarşamba
20:45 Leipzig - Young Boys
Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 12 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.