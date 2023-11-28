Haberler



Bilgi



Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının beşinci maçları bugün başlıyor. Maçları televizyondan takip etmek isteyenler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının listesi..

ensonhaber.com Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 5. maçlar maçlar 28 ve 29 Kasım tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız kazandırdı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray 29 Kasım Çarşamba günü evinde Manchester United'ı ağırlayacak. Futbolseverler Galatasaray - Manchester United maçı ve diğer Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor. Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 3 maçı şifresiz olarak yayınlayacak. Maçlar TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte merak edilenler. TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar 28 Kasım Salı 20:45 Shakhtar Donetsk - Antwerp 23:00 Milan - Borussia Dortmund 29 Kasım Çarşamba 23:00 Real Madrid - Napoli Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın 29 Kasım Çarşamba günü sahasında oynayacağı Manchester United maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.