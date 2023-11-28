Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç TV8,5'da yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 5. maçlar maçlar 28 ve 29 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız kazandırdı.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray 29 Kasım Çarşamba günü evinde Manchester United'ı ağırlayacak.
Futbolseverler Galatasaray - Manchester United maçı ve diğer Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanalları öğrenmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 3 maçı şifresiz olarak yayınlayacak. Maçlar TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak.
Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte merak edilenler.
TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar
28 Kasım Salı
20:45 Shakhtar Donetsk - Antwerp
23:00 Milan - Borussia Dortmund
29 Kasım Çarşamba
23:00 Real Madrid - Napoli
Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı?
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın 29 Kasım Çarşamba günü sahasında oynayacağı Manchester United maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.