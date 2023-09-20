Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: Bayern Münih - Manchester United maçı kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Bayern Münih, Manchester United’ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri merak edilen konular arasında. Peki, Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

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Şampiyonlar Ligi heyecanı, A grubunda mücadele eden Galatasaray taraftarları tarafından da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Temsilcimiz Galatasaray'ın iki güçlü rakibi Bayern Münih ve Manchester United, bu akşam Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Bu kritik müsabaka, Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu atmosferinde önemli bir yere sahip.

Bayern Münih ve Manchester United gibi iki büyük kulüp, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele sunmaya hazırlanıyor.

Maçın yayın saati ve kanalı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu ve sonunda açıklandı.

Peki, Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi A Grubu Bayern Münih – Manchester United maçı bu akşam saat 22:00’de başlayacak. Mücadele, EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Bayern Münih: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Gnabry; Kane.

Manchester United: Onana; Dalot, Lindelof, Martinez, Reguilon; Casemiro, McTominay; Fernandes, Eriksen, Rashford; Hojlund.