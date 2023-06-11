Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını hangi takım aldı?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı büyük heyecana sahne oldu.

ile Inter'in karşı karşıya geldiği final maçını kimin kazanacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu.

Saat 22:00'de başlayan mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı. İlk yarıda en dikkat çeken olay ise Kevin De Bruyne'nin sakatlanarak oyunu terk etmesi oldu.

Mücadelenin ikinci yarısı kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken kupanın sahibi Manchester City oldu.

Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? Manchester City mi Inter mi?

İngiliz ekibi Manchester City 68. dakikada Rodri'nin attığı gol ile Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? Manchester City mi Inter mi?

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i yenerek şampiyon olan Manchester City tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.