Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını hangi takım aldı? Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kazanan takım belli oldu..

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı büyük heyecana sahne oldu.

Manchester City ile Inter'in karşı karşıya geldiği final maçını kimin kazanacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu.

Saat 22:00'de başlayan mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı. İlk yarıda en dikkat çeken olay ise Kevin De Bruyne'nin sakatlanarak oyunu terk etmesi oldu.

Mücadelenin ikinci yarısı kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken kupanın sahibi Manchester City oldu.

İngiliz ekibi Manchester City 68. dakikada Rodri'nin attığı gol ile Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i yenerek şampiyon olan Manchester City tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.