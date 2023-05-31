Şampiyonluk gitti, taraftar ayaklandı! Ali Koç istifa edecek mi? Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe tribünlerinden yönetim istifa tezahüratları geldi. Yüzbinlerce taraftarın gözü Ali Koç'a çevrildi. Peki Ali Koç istifa edecek?

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.

Ligde dün akşam Ankaragücü - Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılıların galibiyeti sonucu şampiyonluk ilan edildi.

Dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ipler koptu.

Galatasaray farkı açınca Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etmeye başladı. Tribünlerden "yönetim istifa" tezahüratları gelmeye başladı.

Sosyal medyadan da istifa çağrılarının gelmesinin ardından gözler Başkan Ali Koç'a çevrildi. Peki Ali Koç istifa edecek mi?

Ali Koç istifa edecek mi?

9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe taraftarları sezon içerisinde de Ali Koç’u istifaya davet etmişti. Ancak Ali Koç devam edeceğini söylemişti.

Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdıktan sonra taraftarın “yönetim istifa” tezahüratları yükseldi. Ali Koç, istifa yönündeki çağrılara henüz yanıt vermedi. Başkan Ali Koç’tan herhangi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.