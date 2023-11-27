Şampuana 2 kaşık Türk kahvesi ekleyin, gerisini koyverin... Kullandığınız şampuanı değiştirmeden saçlarınızda muhteşem etki görmek istiyorsanız, 2 kaşık Türk kahvesi yetecek.

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Bakımlı saçlarını etrafa savurmayı hangi kadın istemez ki...

Parlak ve temiz saçlar için ilk kural kepeksiz olmasıdır. Ardından dolgun ve canlı görünmesi gelir. Bu sebepler kadınlar saç bakımlarına ciddi bir vakit ayırmak durumundadır.

Şampuan değişikliği yapmak istemeyenler için kusursuz bir önerimiz var. Şampuanınızı bakım bombası haline getirin.

Bunu yaparken Türk kahvesinden faydalanmak, bakın ne işe yarayacak...

İşte şampuana 2 kaşık kahve ekleyin, etkisini hissedin...

Kahveli şampuan etkisi

Duşta saçlarınızı kahve ile karıştırılmış şampuanla yıkarsanız dümdüz ve kusursuz bir görünüm elde edersiniz.

Türk kahvesi, partikülleri sayesinde derinizi temizleyecek ve kepekten arındırmaya yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda içeriğindeki kafein saç tellerinizi uykusundan uyandıracak.