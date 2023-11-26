Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. İşte zorlu mücadelenin merak edilenleri..

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Futbolseverler Samsunspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detayları hakkında aramalarına hız verdi.

Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Samsunspor, taraftarı önünde bir sezonda üst üste üç galibiyet aldığı son dönemi ligden düştüğü 2005-2006 sezonunda yaşamıştı.

Yeni teknik direktörü Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 5 maçta 7 puan toplayan Samsunspor, taraftarı önünde Beşiktaş'ı mağlup etmek istiyor.

Öte yandan takımın başına Rıza Çalımbay'ı getiren Beşiktaş ise yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Samsunspor - Beşiktaş maçı ligin hem üst hem alt sıralarını yakından ilgilendiriyor.

Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman?

Samsunspor - Beşiktaş maçı 26 Kasım Pazar (bugün) günü saat 16:00'da başlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Samsunspor - Beşiktaş mücadelesini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.