Sandaloz sakızı nedir, nasıl kullanılır? Sandaloz sakızı-elma sirkesi faydaları nelerdir? Hammaddesi sandaloz ağacı olan bu sakız, özellikle elma sirkesi ile tüketildiğinde zayıflamayı sağlıyor. Peki, sandaloz sakızı nedir, nasıl kullanılır? Sandaloz sakızı ne işe yarar? İşte faydaları...

Son dönemlerde aktar raflarında yerini alan sandaloz sakızı, ünlülerin zayıf kalma sırrı olarak tanıtılıyor. Kuzey Afrika'da yetişen, 5-6 metre boyunda ki sandaraca isimli bir bitkinin özünden elde edilen, görüntüsü limon tuzunu andıran sandaloz sakızı, inanılmaz faydalar sağlıyor. Vücuttaki yağları adeta çözen, eriten bir etkisiyle sandaloz sakızı hızlı kilo vermek isteyenlerin kurtarıcısı oluyor. Özellikle elma sirkesi ile birlikte tüketilen sandaloz sakızı, yağ hücrelerini parçalıyor. Peki, sandaloz sakızı nasıl tüketilir? Sandaloz sakızı-elma sirkesi nasıl içilir? İşte merak edilenler... Sandaloz sakızı-sirke nasıl içilir? Sandaloz sakızı kolaylıkla kırılıp ufalanan bir yapıya sahiptir. Sirkeye toz olarak eklenebilir. Fındık büyüklüğünde sandaloz sakızı ile 1 bardak ılık sirkeli su peş peşe içilmelidir. 1 sabah, 1 akşam olarak dengeleyebilirsiniz. İçtikten 20 dakika sonra yemek yiyiniz. Sandaloz sakızı faydaları Yağ yakımını fişekleyen sandaloz sakızı, aynı zamanda bağırsakları çalıştırır. Tokluk hissi verir, metabolizmayı çalıştırır. Kolesterolü düşürür, tansiyonu dengeler. Nefes darlığı, dalak ve mide ağrılarına karşı etkileyici bir üründür. Diş ağrılarına ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Aşırı tüketiminde mide yanması yaşanabilir. Bu nedenle kontrollü tüketiniz.