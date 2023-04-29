SANDIK GÖREVİ SORGULAMA: Seçim görev yerleri belli mi, açıklandı mı? 2023 seçimlerinde sandık başında görevli olacak olan vatandaşlar, başvuruda bulunuyor. Seçime günler kala, görev yerleri neresi çıkacak merak ediliyor. Peki, sandık görev yerleri belli mi? Seçim görev yerleri açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı...

Türkiye'de seçim maratonu devam ediyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için sayılı gün kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın aday olduğu seçimde 60 milyon civarında vatandaş oy kullanacak.

Öte yandan sandık başında görevli kişiler de bulunacak.

Kamu görevi vazifesiyle, 2023 seçimleri için sandık görevlisi olarak atanacak olan kişiler, görev yerlerinin açıklanacağı tarihi sorguluyor.

Peki, seçim görevleri açıklandı mı? Sandık görevlileri ne zaman belli olacak? İşte sorgulama işlemi...

Seçim görev yerleri açıklandı mı?

YSK, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan seçimler için görevleri henüz açıklamadı.

Seçim görevli yerlerinin 1 Mayıs Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

YSK seçim görev yeri sorgulama

Seçim görev yerini öğrenmek için YSK portalına giriş yapabilirsiniz.