Sandık görevlileri 2023: Müşahit nedir, ne iş yapar? Müşahitlerin görevi 2023 seçimlerinde sandık başında görev alacak olanlar arasında müşahitler de bulunacak. Gözlemci anlamına gelen müşahit nedir ve görevleri nelerdir araştırılıyor. İşte müşahitlik hakkında merak edilenler...

14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek olan 60 milyon seçmen, sürece dair bütün detayları sorguluyor.

Oy kullanma işlemi esnasında vatandaşlara pusula, mühür ve zarfı veren, sandığı koruyan ve uygun şekilde oy kullanılmasını sağlayan görevliler yer alıyor.

Görevli vatandaşların her biri, ayrı ayrı görevler için sandık başında bulunuyor. Bu kapsamda "müşahitlik" nedir ve görevleri nelerdir merak konusu oldu.

Müşahit görevini yerine getirenler, seçim günü boyunca önemli bir sorumluluk taşıyacak.

Peki, müşahit nedir? Müşahit nasıl olunur? Müşahitin görevleri...

Müşahit nedir

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

Görevi

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

Nasıl müşahit olunur?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı “Müşahit Görev Belgesi”ne sahip olmaları gerekir.