Sandık görevlisi nasıl olunur? 2023 sandık görevlisi ücretleri ne kadar? 2023 seçimlerine kısa bir süre kala sandık görevlisi olmak isteyenler konu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. İşte sandık görevlisi olmak için yapılmadı gerekenler..

2023 seçimleri öncesi sandık görevli ücretleri ve başvuruları vatandaşların gündemi arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Seçime kısa bir süre kala sandık görevlisi olmak isteyenler konu hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde sandıklarda görev almak isteyenler "Sandık görevlisi nasıl olunur?" ve "2023 sandık görevlisi ücretleri ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Sandık görevlisi nasıl olunur?

Seçimlerde sandık görevlisi olabilmek için ikametgah adresinize göre bulunduğunuz bölgedeki seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

İlçe seçim kurulları tarafından yapılacak olan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi olmak için başvurusu yapılabilmektedir.

Sandık görevlisi olabilmek için şu şartlar aranmaktadır;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

- Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

Fakat sandık görevlisi olmak için istenen şartlar değişiklik gösterebilir. Bu nedenle seçim kurullarının duyuruları takip edilmelidir.

Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

2023 seçimlerinde sandık görevlilerinin alacakları ücretler henüz belli olmadı. Ancak 2019 yerel seçimlerinde sandık görevlilerin aldıkları ücret şu şekildeydi;

Başkan ve üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

2023 yılında sandık görevlilerinin alacakları ücret açıklandığında sizlerle paylaşacağız.