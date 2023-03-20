Sandık görevlisi ücretleri 2023: Sandık başkanı, müşahit, parti üyeleri... 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başında görev alacak olan vatandaşlar, karşılığında ne kadar ücret ödeneceğini sorguluyor. 2023 sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç lira oldu merak ediliyor. İşte sandık başkanı, sandık görevlisi, müşahit ve parti üyelerinin alacağı ücret...

14 Mayıs Pazar günü milyonlarca seçmen cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa giderek oy kullanacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlıklar devam ederken, bazı vatandaşlar aynı sandık başında görevli olarak yer alacak.

Sandık başkanı, sandık görevlisi, müşahit ve parti üyeleri gibi görevleri yerine getirecek olanlar, karşılığında ödeme alacak. Bu kapsamda, 2023 sandık görevli ücretleri araştırılıyor.

YSK'nın sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösteren genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan 135 sayılı genelgeye göre, sandık kurulu ve seyyar sandık kurulu, bir başkan, altı asıl ve yedek üyeden oluşacak ve asıl üyeleri ile toplanacak.

Sandık görevlisi olmak isteyenler ikametgah adresine göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuruda bulunmalıdır.

Peki, sandık görevli ücretleri ne kadar? 2023 sandık görevlisi/müşahit ücretleri kaç lira oldu? İşte detaylar...

Sandık görevli ücretleri 2023:

Sandık başlarında görev almak isteyen vatandaşlar sandık görevli ücretlerini merakla bekliyor.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde başkan ve üyeler 261,00 TL, siyasi parti temsilcileri ise 130.00 TL aldı.

2023 yılı seçimlerinde ödenecek ücret henüz belirlenmedi fakat artan enflasyondan dolayı fiyatların oldukça yükselmesi bekleniyor.

Sandık kurullarının görev ve yetkileri

Sandık çevresinde düzeni sağlamakla görevli olacak.

İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, sandığın koyulacağı yeri tayin edecek.

Görev yaptığı seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da başka bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık kurulu başkan ve üyelerine, bina sorumlularına, görevli olan kolluk güçlerine ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen kişilere, ilçe seçim kurulundan aldıkları belgelere istinaden oy kullandıracak ve oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazacak, imzalarını alarak belgeleri ilçe seçim kuruluna teslim edecek.

Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirecek.

Hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulalarını, sandık kurulunca düzenlenen tutanakları, hesaba katılmayan, geçerli sayılmayan veya itiraza uğrayan oy pusulalarını ve hesaba katılmayan zarfları, tutanak defterini, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı paketler halinde kurulun mührü ile mühürlendikten sonra başkan ve üyeler tarafından imzalanıp bir torbaya konulacak.

Ardından kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna, sandık kurulu başkanı ve siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından götürülüp teslimi sağlanacak.