Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 14 Mayıs seçim parası 2023! Seçim görevlileri, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerin geride kalmasının ardından ücretlerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek? Sandık görevlisi ücretleri nereye yatacak? İşte detaylar...

Seçimlerde sandık başında oy kullanma işleminin doğru ve sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayan sandık görevlileri, 14 Mayıs Pazar günü görev aldı. Sandıkların kapanmasının akabinde sayım işlemleri tamamlandı ve oylar teslim edildi. 14 Mayıs genel seçimlerde okullarda görev alan vatandaşlar, ücretlerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Sandık görevli ücreti yattı mı? Sandık görevli ücretleri nereden alınacak? Seçim parası ne zaman yatacak? gibi sorular gündemde yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar... Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak? Sandık görevli ücretinin 2023 yılında 700-850 TL aralığında olması bekleniyor. Belirlenmiş miktarlarda ücret alacak olan seçim görevlileri ücretlerini Ziraat Bankası aracılığı ile alıyor. Sandık ücretlerinin ödenme tarihi konusunda ise yetkililerden henüz net bir açıklama yapılmadı fakat sandık görevlilerin ücretlerinin en geç 1 ay içerisinde yapıldığı biliniyor.