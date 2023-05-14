Oy kullanma kaçta bitecek? En geç oy verme saati 2023! İşleri nedeniyle sandığa gecikecek olanlar, en geç oy kullanma saatini merak ediyor. Peki, oy kullanma saat kaçta bitecek? En geç saat kaçta oy verilebilir? En son oy kullanma saati kaç? İşte oy verme saatleri 2023!

Türkiye için tarihi gün başladı...

14 Mayıs Pazar günü, 60 milyondan fazla seçmen sandık başına gidecek.

Pazar günü mesaisi olan veya diğer işlerini halledecek olan vatandaşlar, oyunu geç saatlerde kullanmak isteyebiliyor.

Bu kapsamda "oy verme saat kaçta bitecek", "en geç oy kaçta verilir" gibi sorular gündeme geliyor.

Oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Oy verme kaçta başlayacak ve kaçta bitecek soruları yanıt buldu.

Peki, en son oy saat kaçta? Oy kullanma kaçta bitecek? İşte 14 Mayıs Pazar oy kullanma başlangıç ve bitiş saatleri!

En geç oy saati 2023

81 ilde oy kullanma saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanıyor. Buna göre, en geç oy verme saati 17.00 olacak.

Sandıklar kaçta kapanacak?

Bitiş saatinde ise herhangi bir esneklik mümkün olmuyor. Akşam 5'te bütün sandıklar kapanıyor.