Sandık kurulu kimlerden oluşur, görevleri neler? İşte seçimde sandık kurulunun görevleri... Sandık kurulu üyeleri, partilerin temsilcileri ve memurlardan oluşmaktadır. Seçimde memur üyeler sadece sandık başında değil, bina içerisinde de görevli olarak bulunabilmektedir. Peki sandık kurulu görevleri nelerdir? Sandık kurulu kimlerden oluşur?

Sandık kurulunun görevleri merak ediliyor. yurt içinde bir başkan, bir ihtiyar meclisi/heyeti üyesi ve son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış olan beş siyasi partinin üyesinden meydana gelmektedir. Kurul üye sayısı üçten az olamamaktadır. İşte görevleri...

Düzenlenen seçimlerde memur ne yapar?

Düzenlenen seçimlerde sandık çevresinde düzenin sağlanması memur üye olması nedeniyle sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina ve çevresi ise yine memur üye olarak bina sorumlusuna ait olmaktadır. Ayrıca sandık kurulu görevleri de memur üyelerin görev ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır.

Sandık kurulunun görevleri neler?

Sandık kurullarının görevleri de merak ediliyor. Kurulun başlıca görev ve yetkileri şöyledir:

a) Sandık çevresinde düzenin sağlanması, [Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında (binanın bahçesi müştemilata dahildir.) ise bina sorumlusuna aittir. Bina sorumlusunun bulunmadığı yerlerde ise bu yetki, en küçük numaralı sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye tarafından kullanılmaktadır.

b) İlçe seçim kurulu tarafından belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve sokak başlarına bu yeri göze çarpacak surette gösterir işaretleri koymak ya da duyurmak

c) Ceza infaz kurumlarında cezaevi idaresinin de görüşü alınması ile beraber ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde sandığın konulacağı yeri belirlemek,

d) Görev yaptığı sandığın seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da, başka bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık kurulu başkan ve üyelerine, bina sorumlularına, görevli olan kolluk güçlerine ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak amacıyla görevlendirilen kişilere ilçe seçim kurulundan aldıkları belgelere istinaden oy kullandırmak, sonrasında oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazmak, imzalarını almak ve belgeleri ilçe seçim kuruluna teslimini sağlamak,

e) Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını saymak, çıkanları ve sonuçlarını tutanağa geçirmek,

f) Hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulaları, sandık kurulunca düzenlenen tutanaklar, sayım ve dökümde kullanılıp alt tarafı kurulca imza edilen sayım cetvelleri, hesaba katılmayan, geçerli sayılmayan veya itiraza uğrayan oy pusulaları ve hesaba katılmayan zarflar, tutanak defteri gibi malzemeleri mühürlendikten sonra, başkan ve üyeler tarafından imzalanıp bir torbaya konularak, kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna, sandık kurulu başkanı ve siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından götürülüp teslimini yapmak.