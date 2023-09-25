Saniyeler içinde kırıldı! iPhone 15 Pro Max'in sağlamlık testi hayal kırıklığı yarattı! Ünlü bir youtuber iPhone 15 Pro Max'e sağlamlık testi uyguladı. Ortaya çıkan görüntüler iPhone 15'in sağlamlık testinde sınıfta kaldığı şeklinde yorumlandı. İşte o görüntüler..

ensonhaber.com

Bir iPhone 15 Pro kullanıcısı telefonuna sağlamlık testi uyguladı. Ortaya çıkan sonuç izleyenleri hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan iPhone 15 serisi son günlerin gündeminde yer alıyor.

Ünlü YouTube yayıncısı JerryRigEverything, Apple'ın en yeni telefonunun titanyum kasasının dayanıklılığını test etti.

Uygulanan dayanıklılık testinde en çok dikkat çeken kısım ise bükme testi oldu.

iPhone 15 Pro Max'in yapı olarak bütünlüğünün test edildiği bükme testinde cihazın arka camının birkaç saniye içinde kırılması dikkat çekti.

Test sırasında iPhone 15 Pro Max'in ekranı ve çerçevesinin herhangi bir zarar görmediği, yanlızca arka camın basınca dayanamadığı ortaya çıktı.

Bazı kullanıcılar bu test sonuçlarının genel bir sonuç olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu dile getiriyor.