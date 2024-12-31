Şans kapıda; Tam 600 milyon TL! Yılbaşı çekilişi o kanalda canlı yayınlanacak...

Yağmur Dinç

Yılbaşı denilince akla ilk gelenlerden biri "büyük ikramiye"...

Yılda bir kez gerçekleşen bu çekiliş; çeyrek, yarım ve tam bilet olmak üzere talihlilerini arıyor.

Bu yıl ikramiye tam 600 milyon TL olarak açıklandı.

Bilet satın alan vatandaşlar, dört gözle çekilişin başlamasını bekliyor.

Şans oyunu severler, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine saatler kala ''Yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte 31 Aralık 2024 çekiliş saati ve yayın kanalı...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başlayacak ve saat 23.30'a kadar devam edecek.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİ PİYANGO TV YOUTUBE