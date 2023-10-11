Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 11 Ekim 2023 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları.. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 11 Ekim 2023 tarihli Şans Topu çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte 11 Ekim Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları..

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Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilmektedir.

Şans Topunda bu haftanın ilk ve son çekilişi olan 11 Ekim 2023 tarihli çekiliş noter huzurunda yapıldı.

Şans Topu oynayan kişiler çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaraları aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır!

Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.