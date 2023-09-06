Şans Topu sonuçları açıklandı! 6 Eylül Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları.. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 6 Eylül 2023 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu..

ensonhaber.com

Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilmektedir.

Şans Topunda bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 6 Eylül 2023 tarihli çekiliş noter huzurunda yapıldı.

Şans Topu'nda her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden ise 1 numara çekilir.

Bugün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadığı için 2.142.384,64 TL'lik büyük ikramiye devretti.

Instagram'da bizi takip edin

İşte yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı..

6 Eylül 2023 Şans Topu sonuçları

Şans Topu 6 Eylül 2023 tarihli çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. İşte kazandıran şanslı numaralar;

7 - 12 - 15 - 22 - 31 - 9