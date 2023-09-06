Şans Topu sonuçları açıklandı! 6 Eylül Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları..
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Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilmektedir.

Şans Topunda bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 6 Eylül 2023 tarihli çekiliş noter huzurunda yapıldı.

Şans Topu'nda her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden ise 1 numara çekilir.

Bugün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadığı için 2.142.384,64 TL'lik büyük ikramiye devretti.

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İşte yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı..

Şans Topu sonuçları açıklandı! 6 Eylül Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları..

6 Eylül 2023 Şans Topu sonuçları

Şans Topu 6 Eylül 2023 tarihli çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. İşte kazandıran şanslı numaralar;

7 - 12 - 15 - 22 - 31 - 9