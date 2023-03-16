Şap hastalığı hangi illerde ve bölgelerde görüldü? Köyler bir bir karantinaya alındı! Farklı il ve bölgelerde görülen Şap hastalığının şu ana dek tespit edildiği yerler merak edildi. Hayvanlarda görülen hastalık son olarak Zonguldak’taki köylerde de görüldü. Peki Şap hastalığı hangi illerde görüldü? İşte merak edilenler...

Şap hastalığının hangi illerde görüldüğü merak ediliyor. Evcil ya da yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, bunun yanı sıra kronik durumlarda daha zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet verebilen bu virüs türü; genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalık olarak biliniyor.

Şap hastalığı nerelerde görüldü?

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer alan şap hastalığı, ülke genelinde pek çok farklı ilde görüldü. Manisa ve Denizli gibi illerde görülen şap virüsü son olarak Zonguldak'ta da görüldü.

Zonguldak’ta yer alan Ereğli, Alaplı, Kozlu, Gökçebey ilçeleri ve merkeze bağlı köylerde görülen hastalık; ahır ve ağıllarda inek, koyun ve keçi gibi hayvanlarda tespit edildi. Bölgede bulunan Devrek ilçesi ise önlem için kapsama alındı ve Zonguldak'ta toplamda 215 köy karantina altına alınmış oldu. Yine Erzurum’da da Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı SAT-2 tipi şap virüsü sebebiyle kapatıldı. Söz konusu pazarın Avrupa’nın en büyük hayvan pazarı olduğu biliniyordu.

Bölgeye intikal eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hastalığın görüldüğü bölgelerde aşılama çalışması başlatıldı.