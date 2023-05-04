Sapına kadar mucize çıktı! Sararken çöpe atanlar "tüh" diyor! Asma yaprağı meğer... Lezzetli sarmalar olarak sofraya gelen asma yaprağı, sapları çöpe gidenlerden. Meğer o saplarda ne büyük şifa varmış...Bilen bir daha çöpe atmıyor! İşte asma saplarının faydaları...

Türk mutfağının leziz yemeği yaprak sarma, asma yapraklarından elde ediliyor. Özellikle üzüm yetişen asma, mevsimi geldiğinde özenle toplanıyor. Pirinçli, etli, bulgurlu olmak üzere birçok farklı iç harçla buluşan asma yaprakları sarılırken, sap kısımları çöpe gidiyor. Sarma tenceresini dolduranlar, avuç avuç asma saplarını bilmeden ziyan ediyor. Peki, asma yaprağı sapı ne işe yarar? Meğer ne mucizeymiş... Sapına kadar faydalı Asma yaprağı sapı hangi hastalıklara iyi gelir denilince akla gelen ilk şey anemiyi önlemeye yardımcı olduğudur. Çünkü demir minerali bakımından oldukça zengindir Asma yaprağı saplarında bağırsak mukozasını koruyabilen ve onarabilen çinko minerali vardır. Asma yaprağı ağız içinde çıkan aftlara karşı oldukça etkilidir. Antimikrobik özellikleri sayesinde hem aft, hem gingivit gibi diş eti problemlerini hem de ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur. Asma yaprağı saplarını kaynatarak suyunu tüketebilirsiniz.