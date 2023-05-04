Türk mutfağının leziz yemeği yaprak sarma, asma yapraklarından elde ediliyor.
Özellikle üzüm yetişen asma, mevsimi geldiğinde özenle toplanıyor.
Pirinçli, etli, bulgurlu olmak üzere birçok farklı iç harçla buluşan asma yaprakları sarılırken, sap kısımları çöpe gidiyor.
Sarma tenceresini dolduranlar, avuç avuç asma saplarını bilmeden ziyan ediyor.
Peki, asma yaprağı sapı ne işe yarar? Meğer ne mucizeymiş...
Sapına kadar faydalı
Asma yaprağı sapı hangi hastalıklara iyi gelir denilince akla gelen ilk şey anemiyi önlemeye yardımcı olduğudur. Çünkü demir minerali bakımından oldukça zengindir
Asma yaprağı saplarında bağırsak mukozasını koruyabilen ve onarabilen çinko minerali vardır.
Asma yaprağı ağız içinde çıkan aftlara karşı oldukça etkilidir. Antimikrobik özellikleri sayesinde hem aft, hem gingivit gibi diş eti problemlerini hem de ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.
Asma yaprağı saplarını kaynatarak suyunu tüketebilirsiniz.