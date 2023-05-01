Saplarını kaynatan doktor yüzü görmüyor! Ömürlük şifa kaynağı... Bitkileri taze tüketmek kadar saplarını kaynatıp kür şeklinde içmek de inanılmaz faydalar sağlıyor. En etkili olanı ise şüphesiz maydanoz suyu. Bakın 1 bardak maydanoz sapı suyu nelere nelere şifa...

Sağlığını korumak isteyenler ve bunu bitkilerin şifasıyla sağlayanlar, her bir parçasında faydalanıyor.

Özellikle yeşil saplı bitkiler, taze olarak tüketildiği gibi sapları kaynatılarak da kür halinde tercih edilebiliyor.

Kilo vermeye yardımcı, şekeri tansiyonu dengeleyici, kolestrol dostu bir sap suyu varsa, şüphesiz maydanoz sapıdır diyebiliriz.

Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla yer bulan maydanoz, çiçekleri kadar saplarıyla da kullanışlı olabiliyor.

Maydanoz sapı suyunu düzenli olarak tüketmek, doktor yüzünü unutturuyor.

İşte maydanoz sapı içmenin sağlığa yararları...

Maydanoz sapını kaynatıp içerseniz;

Doğal antibiyotik olan maydanoz sapı, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korumaktadır.

Vücutta biriken ödemin atılmasını sağlayan maydanoz sapı suyu, daha sağlıklı ve kalıcı kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

Maydanoz suyu böbrek taşı düşürücü etki göstererek böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Klorofil içeren maydanoz, antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu sayede enfeksiyon hastalıklarından korur.