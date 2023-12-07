Sararan yastık ve yorganlarınızı bembayaz olacak! Aslında o kadar kolaymış… Sararan yastık ve yorganlarımızı beyazlatmak için türlü yollar arıyoruz. Ama aslında onları tıpkı ilk günkü gibi yapmak çok kolay. İşte yastık ve yorganlarınızı bembayaz yapacak o yöntem…

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Vücudumuzla birebir temas içinde olan yastık, yorgan gibi eşyalar kir, makyaj, toz ve vücudumuzun attığı ter yüzünden sıkça sararabiliyor. Her ne kadar kılıf kullansak da bunu engelleyemiyoruz. Makinede yıkamak ne yazık ki sarı lekelerden kurtulmak için tek başına yeterli olmayabiliyor. Peki ne yapacağız? Sürekli yeni yastık, yorgan mı alacağız? Tabii ki hayır. Bembeyaz yastık ve yorganlara tekrar kavuşmak için yapmanız gerekenleri sizin için aşağıda derledik…

Hangi malzemeler gerekli?

1 çay bardağı toz çamaşır deterjanı

1 çay bardağı boraks

1 çay bardağı oksijenli su

1 çay bardağı toz bulaşık deterjanı (isteğe bağlı)

Malzemeler hazır şimdi sıra nasıl yapılacağında…

Öncelikle yıkayacağınız yastık veya yorganın sığabileceği bir leğen hazırlayın.

İçine taşmayacak kadar sıcak su doldurun.

Sirke ve oksijenli suyu sıcak suya ekleyin.

Sararan yastık veya yorganı içine bastırın.

Bu şekilde 1.5-2 saat bir kaç kez alt-üst değiştirerek bekletin.

Beklettikten sonra suyunu süzün ve makinenize atın.

Deterjanları ve boraksı makinenizin deterjan haznesine koyun. Eğer yukarıda verilen ölçüler fazla gelirse eşit miktarda azaltabilirsiniz.

Sonrasında ön yıkamalı bir program seçin ve yastığınızı/yorganınızı her zamanki gibi yıkayın.

Hepsi bu kadar değil…

Eğer çamaşır makinenizin suda bekletme özelliği varsa bu, işinizi daha da kolaylaştırabilir. Sarı lekelerinden kurtulmak istediğiniz yastık veya yorganınızı makinenize koyduktan sonra, sirke ve oksijenli su ekleyerek 1,5-2 saat bu şekilde bekletin. Bu sürenin sonunda deterjan ve boraksı deterjan haznesine koyarak ön yıkamalı bir programla yıkayın.

Aman bunlara dikkat!

Yıkamak istediğiniz yastık veya yorganınızın asıl rengi çok önemli. Eğer asıl rengi beyaz değilse oksijenli su kullanmayın. Oksijenli suyun ağartıcı etkisi var. Farklı renkte bir yastık veya yorgan için istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Yün yastık ve yorganlarda dikkat edin!

Ne yazık ki bu yöntemi sadece elyaf olan yastık ve yorganlarınız için kullanabilirsiniz. Yünden yapılan yastık ve yorganlarınızın ilk önce yünlerini çıkararak yıkayıp havalandırmanız gerekir. Daha sonrasında kılıfları için yukarıda bahsedilen yönetimi kullanabilirsiniz.