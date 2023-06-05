Sarı, turuncu, kırmızı değil! "Güneş ne renktir" sorusunun cevabı şoke edecek... Çıplak gözle bakması imkansız olan Güneş, sarı-kırmızı olarak tahmin edilir. Oysa ki asıl rengi çok başka...

Güneş'i resmeden herkes, sarı, turuncu veya kırmızıya boyar...

Gökyüzüne baktığımızda sabahları sarı olan güneş öğlene doğru daha turunculaşır ve batarken kırmızıya döner.

Ya da biz öyle sanarız...

Galaksinin en büyük yıldızı olan Güneş, aslında herkesi şaşırtan bir renge sahiptir.

Güneş'in rengi

Tübitak Bilim Genç'te yer alan bilgilere göre, günün farklı saatlerinde gökyüzüne baktığımızda Güneş’i farklı renklerde görürüz.

Ufka yakınken turuncu, daha yükseklerdeyken sarı, en tepedeyken ise neredeyse beyazdır. Bu durumun sebebi Güneş’ten Dünya’ya ulaşan ışığın atmosferde kırılmasıdır.

Güneş ise aslında beyazdır çünkü ışık tayfının görünür bölgesinin tamamında ışık yayar. Farklı renklerdeki bu ışıklar bir araya geldiği zaman insanlar tarafından beyaz olarak algılanır.

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen fotoğraflarda da Güneş’in aslında beyaz olduğu açıkça görülür.