Şarkı sözleri merak ettirdi: Ali Cabbar kimdir? Hikayesi yürek dağlıyor...

"Nalan" şarkısıyla müzik sektöründe adını duyuran genç sanatçı Emir Can İğrek, yeni teklisi ile gündemde.
"Ali Cabbar" adını verdiği parçasıyla milyonların diline dolanan İğrek, aynı zamanda yürekleri dağladı.
Sosyal medya kullanıcıları şarkı sözleri ile birlikte Ali Cabbar'ın kim olduğunu ve hikayesini merak etti.
Tekirdağlı Ali Cabbar'ın hayatını öğrenenler ise daha da üzüldü.
Peki, Ali Cabbar kimdir? İşte Emir Can İğrek Ali Cabbar şarkı sözleri ve hikayesi...
Ali Cabbar kimdir
Ali Cabbar, Tekirdağ'ın bir köyünde yaşamaktadır. Köydeki düğünlere ise gırnatası ile birlikte gitmektedir.
Ali Cabbar köyünden bir kıza sevdalıdır. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar.
Ali Cabbar gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür.
Aşkından yanıp kahrolan Ali Cabbar gördükleri üstüne askere gitmeye karar verir. Aradan 6-7 ay geçtikten sonra ise Ali Cabbar'ın şehit olduğu haberi köye gelir.
Ali Cabbar şarkı sözleri
Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar ali cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan ali cabbar
Baban der "al gırnatanı oğlum.
Akşama düğün var, yürü ali cabbar"
Sevdiği kız başkasına varmış
Oynar el oğluyla çalar ali cabbar
Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla ali cabbar
Yükün' almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider ali cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye ali cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...