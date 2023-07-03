Şarkı sözleri merak ettirdi: Ali Cabbar kimdir? Hikayesi yürek dağlıyor... Emir Can İğrek'in yeni şarkısı "Ali Cabbar", sosyal medyada gündem oldu. Dinleyiciler, Ali Cabbar ve hikayesini merak etti. Araştıranlar ise acı gerçekle karşılaştı.

"Nalan" şarkısıyla müzik sektöründe adını duyuran genç sanatçı Emir Can İğrek, yeni teklisi ile gündemde.

"Ali Cabbar" adını verdiği parçasıyla milyonların diline dolanan İğrek, aynı zamanda yürekleri dağladı.

Sosyal medya kullanıcıları şarkı sözleri ile birlikte Ali Cabbar'ın kim olduğunu ve hikayesini merak etti.

Tekirdağlı Ali Cabbar'ın hayatını öğrenenler ise daha da üzüldü.

Peki, Ali Cabbar kimdir? İşte Emir Can İğrek Ali Cabbar şarkı sözleri ve hikayesi...

Ali Cabbar kimdir

Ali Cabbar, Tekirdağ'ın bir köyünde yaşamaktadır. Köydeki düğünlere ise gırnatası ile birlikte gitmektedir.

Ali Cabbar köyünden bir kıza sevdalıdır. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar.

Ali Cabbar gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür.

Aşkından yanıp kahrolan Ali Cabbar gördükleri üstüne askere gitmeye karar verir. Aradan 6-7 ay geçtikten sonra ise Ali Cabbar'ın şehit olduğu haberi köye gelir.

Ali Cabbar şarkı sözleri

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar ali cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan ali cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü ali cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar ali cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla ali cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider ali cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye ali cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...