ŞAŞIRTICI! Sabahları ağzı yağ ile çalkalamanın faydaları... Uyanır uyanmaz ağzınızdaki bakterilerden kurtulmanın en sağlıklı yolu, şimdilerde "yağ çekme" olarak popülerleşen temizlik yöntemi olabilir.

ensonhaber.com

Ağız, içerisinde milyonlarca bakteri ve toksini barındırır. Bu nedenle enfeksiyona en meyilli organlarımız arasındadır. Yutkundukça vücudumuza yayılan zararlı organizmalar, çeşitli hastalıkları ortaya çıkarabilir.

Sabah kalkınca yapacağınız 5-10 dakikalık yağ çekme işlemi, bu bakterilerin ağzınızdan uzaklaşmasını sağlayacaktır.

Yağ çekme, ağızdan bakterileri uzaklaştırmak ve hijyen için ağızda yağı çalkalamayı gerektiren eski bir uygulamadır.

Alternatif tıpla ilgilenenler, ağız bakımında bu yöntemi düzenli olarak uygular.

Ağızda yağ gezdirin

Oil pulling yöntemi için geleneksel olarak kullanılan yağ, susam yağıdır. Ancak tercihen başka bir yağ da kullanılabilir.

Örneğin, hindistan cevizi yağı, çekme için özellikle yararlı olabilecek güçlü anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel özelliklere sahiptir.

Zeytinyağı, iltihaplanma ile mücadele kabiliyeti sayesinde bir diğer popüler seçenektir.

Yağ ağızda dişlerin arasından geçirilerek/emilerek ağız içinde iyice dolaştırılır. Ardından sadece tükürmek ve ağzı bol su ile çalkalamak yeterli olacaktır.

Faydaları şaşırtıcı

Hassas bir diş eti yapınız var ise, yağ çalkalamak iyi gelecektir.

Yağ çalkalama, diş çürüklerini engellemeye yardımcı olur.

Ağız içinin temizlenmesi ile birlikte diş taşı oluşumu da önlenir.

Boğazı yumuşatır.

Ağız kokusunun kalıcı bir çözümüdür.