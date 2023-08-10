Satılan hisse senedi ne zaman hesaba geçer? Parası kaç günde gelir? Borsa'ya yeni adım atan yatırımcılar, hisse senedi satışlarında hesabında bakiyeyi göremeyince endişeleniyor. Bu kapsamda "Hisse senedi satışı ne zaman hesaba geçer" merak ediliyor.

Hisse senedi satışının ardından paranın ne zaman hesaba geçeceği yeni yatırımcılar tarafından oldukça merak edilen bir konudur.

Hisseleri sattınız ancak hesapta bakiye göremiyorsanız, endişelenmeyin...

Yatırımcıları korkutan bu durum, oldukça normaldir.

Borsa üzerinden yatırım işlemleri gerçekleştiren bireyler, hisse senedi işlemlerinin gerçekleşmesi anında kazançlarını nakit olarak çekememektedirler.

Peki, hisse senedi satışı ne zaman yatar? Hisse satışı kaç günde hesaba geçer? Neden bekletiliyor? İşte detaylar...

Hisse satışı ne zaman hesaba geçer?

Bir hissenin hesaba geçmesi için iki işlem günü gerekiyor. Borsada saat 10:00’dan 18:05’e kadar yapılacak tüm satışlar 1 işlem günü sayılır.

Yani pazartesi günü herhangi bir saatte yapılan satış işlemi sonrası Pazartesi 1. gün Salı 2. gün olmak üzere para çarşamba günü hesaba geçer.

Çarşamba günü satılan bir hisse senedinin bedeli ise yatırımcıya cuma günü ödenebiliyor.

Perşembe günü herhangi bir saatte yaptığınız satış işlemi sonrası Perşembe 1. Gün Cuma 2. Gün olmak üzere paranız Pazartesi günü kullanıma açılır.

Satış cuma günü yapıldığında ise nakit dönüşü takip eden salı günü gerçekleşiyor.

Takas günü bekleniyor

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank), Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen menkul kıymetler ile ilgili işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını sonuçlandırmak üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur. Yatırımcıların aldıkları ya da sattıkları hisse senetleri 2 gün boyunca burada saklanmaktadır.

Takas günü ise T+2 şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür. Yani söz konusu hisse senedi ile ilgili işlem gerçekleştikten 2 gün sonra para hesaba geçer.

Bozulmayabilir

Hisse senedinizi piyasadan emir verdikten sonra eğer alıcı yoksa beklemek zorunda kalabilirsiniz.