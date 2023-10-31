Savaş suçları nelerdir? Suç sayılan savaş olayları 2023

Savaş suçları, uluslararası hukuk tarafından tanımlanmış ve yasaklanmış olan ciddi suçlardır. Bu suçlar, uluslararası çatışma durumlarında, savaş suçlarını işleyen kişilerin yargılanması için çeşitli uluslararası mahkemeler ve anlaşmalar tarafından ele alınmıştır.
2023 yılında dünyanın tanık olduğu İsrail-Filistin savaşı, iç acıtacak boyutlara ulaşmıştır. Bu kapsamda özellikle İsrail hükümeti, sivillere saldırarak savaş suçu işlemektedir.
Savaş suçlarına hangi olayların dahil olduğu merak konusu da olmuştur.
Savaş suçu, askerî veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâli için uluslararası ceza hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği suçtur.
Peki, neler savaş suçu sayılır? Savaş suçu nedir? İşte detaylar...
Savaş suçları, Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokoller gibi uluslararası hukuk belgeleri ile tanımlanmıştır.
Temel savaş suçları şunlar olabilir:
Sivil halka yönelik saldırılar:
Savaş suçları, Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokoller gibi uluslararası hukuk belgeleri ile tanımlanmıştır. Temel savaş suçları şunlar olabilir:
- Sivil halka yönelik saldırılar: Sivil halkın kasıtlı olarak hedef alınması veya sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılar savaş suçu sayılır.
- Hasta ve yaralılara yönelik kötü muamele: Cenevre Sözleşmeleri'ne göre, hasta ve yaralılara gereken tıbbi bakımın sağlanmaması veya onlara zarar verilmesi savaş suçu olarak kabul edilir.
- Esirlerin kötü muamelesi: Esirlerin insanca muamele görmemesi, işkence edilmesi veya keyfi olarak öldürülmesi savaş suçudur.
- Sivil nesnelerin hedef alınması: Sivil nesneler, örneğin hastaneler, okullar ve ibadet yerleri, savaş eylemlerinin hedefi olarak seçilmemelidir. Bu tür yerlere saldırılar savaş suçunu oluşturur.
- Kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların kullanımı: Bu tür silahların kullanımı, uluslararası hukuka aykırıdır ve savaş suçunu oluşturabilir.
- Soykırım: Bir etnik, dini veya ulusal grubun tamamen veya kısmen imhasını amaçlayan eylemler soykırım suçunu oluşturur.