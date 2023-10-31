Savaş suçları nelerdir? Suç sayılan savaş olayları 2023 İsrail-Filistin olaylarında yaşananlar ile gündeme gelen savaş suçu, merak konusu oldu. İşte savaş suçları hakkında bilgiler...

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Savaş suçları, uluslararası hukuk tarafından tanımlanmış ve yasaklanmış olan ciddi suçlardır. Bu suçlar, uluslararası çatışma durumlarında, savaş suçlarını işleyen kişilerin yargılanması için çeşitli uluslararası mahkemeler ve anlaşmalar tarafından ele alınmıştır.

2023 yılında dünyanın tanık olduğu İsrail-Filistin savaşı, iç acıtacak boyutlara ulaşmıştır. Bu kapsamda özellikle İsrail hükümeti, sivillere saldırarak savaş suçu işlemektedir.

Savaş suçlarına hangi olayların dahil olduğu merak konusu da olmuştur.

Savaş suçu, askerî veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâli için uluslararası ceza hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği suçtur.

Peki, neler savaş suçu sayılır? Savaş suçu nedir? İşte detaylar...

Savaş suçları, Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokoller gibi uluslararası hukuk belgeleri ile tanımlanmıştır.

Temel savaş suçları şunlar olabilir:

Sivil halka yönelik saldırılar:

Savaş suçları, Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokoller gibi uluslararası hukuk belgeleri ile tanımlanmıştır. Temel savaş suçları şunlar olabilir: