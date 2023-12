Scorpions, 8 yıl aradan sonra İstanbu’da hayranlarıyla buluşacak! Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri olan Scorpions, 8 yıl aradan sonra hayranlarıyla İstanbul’da buluşacak.

Son olarak 2016 yılında Türkiye’de konser veren rock müzik grubu Scorpions, 2024 yılının en ihtişamlı müzik konserleriden birini gerçekleştirmek için İstanbul’a gelecek.

Scorpions Efsane albümleri ‘Love at First String’in 40. Yılı şerefine gerçekleştirecekleri turnede 23 Mayıs 2024 Perşembe gecesi KüçükÇiflik Park’ta sahne alacaklar.

'Still Loving You', 'Wind of Change', 'Rock You Like a Hurricane', 'Send Me an Angel', 'Always Somewhere' gibi her biri rock tarihine geçmiş parçaları seslendirecek olan Alman grup Scorpions’un konser biletleri 15 Aralık Cuma saat 12.00’de satışa sunulacak.