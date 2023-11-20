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Şeb-i Arus ne zaman? 2023 Şeb-i Arus törenleri ne zaman yapılacak?

Şeb-i Arus ne zaman? 2023 Şeb-i Arus törenleri ne zaman yapılacak? Bu yıl 750.'si düzenlenecek olan Şeb-i Arus tönreleri hakkında aramalar hız kazandı. İşte 2023 Şeb-i Arus tarihi..

ensonhaber.com Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750. Vuslat Yıldönümü anma törenlerinin bu yıl hangi tarihlerde düzenleneceği merak uyandırdı. Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki tarihi araştırılmaya başladı. Şeb-i Arus törenlerine katılmak isteyenler Şeb-i Arus ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, bu yıl 750.'si düzenlenecek olan Şeb-i Arus törenleri hangi tarihte yapılacak? İşte yanıtı.. Şeb-i Arus ne zaman? Hz. Mevlâna'nın 750. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs), 07 - 17 Aralık 2023 tarihleri arasında Konya Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda icra edilecektir. Törenlerin bilet satışı "biletinial.com" internet sitesinden 11.10.2023 Çarşamba günü başladı. BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ