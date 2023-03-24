SEÇİM 2023! Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci ne zaman sona erecek? 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların imza toplama süreci devam ediyor. Peki, imza toplama süreci ne zaman sona erecek? İşte yanıtı..

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine gitmeye hazırlanıyor. Seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Seçime az bir süre kala seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen adayların imza süreci sürüyor.

Başvurusu kabul edilen 11 aday belirlenen tarihler içinde 100 bin imza toplamak zorunda. Peki, 100 bin imza süreci ne zaman bitecek? İşte yanıtı..

Yüksek Seçim Kurulu tarafından Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruları kabul edildi.

Bu 11 aday için imza toplama süreci 22 Mart 2023 tarihinde başladı. Vatandaşlar ilçe seçim kurullarına giderek adaylar için imza verebilirler.

İmza toplama süreci ne zaman sona erecek?

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen adaylar için imza toplama süreci 27 Mart tarihine kadar devam edecek.