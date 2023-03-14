SEÇİM 2023! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK illerin çıkaracağı vekil sayılarını açıkladı.. Yüksek Seçim Kurulu illerin çıkaracağı vekil sayılarını açıkladı. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il vekil sayıları..

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde seçime gidecek. Seçim öncesi en çok merak edilenler arasında illerin çıkaracağı milletvekilleri sayısı yer alıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından YSK'ya iletilen nüfus bilgilerine göre illerin çıkaracakları vekil sayıları belirlendi.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı açıklandı.

İşte illerin çıkaracağı milletvekili sayıları..

- İstanbul 98

- Ankara 36

- İzmir 28

- Bursa 20

- Adana 15

- Adıyaman 5

- Afyonkarahisar 6

- Ağrı 4

- Amasya 3

- Antalya 17

- Artvin 2

- Aydın 8

- Balıkesir 9

- Bilecik 2

- Bingöl 3

- Bitlis 3

- Bolu 3

- Burdur 3

- Bursa 20

- Çanakkale 4

- Çankırı 2

- Çorum 4

- Denizli 7

- Diyarbakır 12

- Edirne 4

- Elazığ 5

- Erzincan 2

- Erzurum 6

- Eskişehir 6

- Gaziantep 14

- Giresun 4

- Gümüşhane 2

- Hakkari 3

- Hatay 11

- Isparta 4

- Mersin 13

- Kars 3

- Kastamonu 3

- Kayseri 10

- Kırklareli 3

- Kırşehir 2

- Konya 15

- Kütahya 5

- Malatya 6

- Manisa 10

- Kahramanmaraş 8

- Mardin 6

- Muğla 7

- Muş 3

- Nevşehir 3

- Niğde 3

- Ordu 6

- Rize 3

- Samsun 9

- Siirt 3

- Sinop 2

- Sivas 5

- Tekirdağ 8

- Tokat 5

- Trabzon 6

- Şanlıurfa 14

- Uşak 3

- Van 8

- Yozgat 4

- Zonguldak 5

- Aksaray 4

- Karaman 3

- Kırıkkale 3

- Batman 5

- Şırnak 4

- Bartın 2

- Ardahan 2

- Iğdır 2

- Yalova 3

- Karabük 3

- Kilis 2

- Osmaniye 4

- Düzce 3