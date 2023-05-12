SEÇİM 2023! Kesin olmayan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı duyurdu.. Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için geri sayım başladı. Peki seçim sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar..

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerine kısa bir süre kaldı.

Pazar günü yapılacak olan seçimlerde oy verme işlemi saab 08:00'de başlayıp akşam 17:00'a kadar devam edecek.

Her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimlerdede en çok merak edilenler arasında seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu yer alıyor.

Vatandaşlar Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerin sonucunu büyük bir merakla bekliyor.

Peki, Pazar günü yapılacak seçimlerin kesin olmayan sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bugün yaptığı açıklama ile merakları giderdi.

Seçim hakkında bazı bilgiler paylaşan YSK Başkanı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Seçimin kesin olmayan sonuçlarının, YSK tarafından seçim günü açıklanacağını bildiren Ahmet Yener, “Kesin olmayan sonuçları, daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız."

Seçim sonuçlarının 14 Mayıs 2023 Pazar akşamı saat 18:00 itibariyle kamuoyuyla paylaşılmaya başlaması bekleniyor.