SEÇİM 2023 yurt dışı oy verme ne zaman bitiyor? Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? İşte son durum… 2023 seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor. YSK son durumu açıkladı. Peki yurt dışı oy verme işlemi ne zaman bitecek? Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı kaç? İşte merak edilenler...

14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için 73 ülke ve 156 yerde sandıklar kuruldu.

Yurt dışında oy kullanma işlemi 27 Nisan 2023 tarihinde başlamıştı. Oy kullanma süreleri ise ülkelere göre değişiklik gösteriyor.

Vatandaşlar, yurt dışında oy kullanma işleminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Diğer yandan kullanılan oy sayısı da merak edilen konular arasında.

Peki yurt dışında oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? İşte merak edilenler…

Yurt dışında kaç oy kullanıldı?

YSK, dün akşam itibarıyla kullanılan oy sayılarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Saat 22.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 556 bin 469 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 110 bin 355 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824’dir.

Yurt dışında oy kullanma işlemi ne zaman bitiyor?

Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs 2023 Salı günü (yarın) sona erecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17:00’de bitecek.