Seçim 3.tura kalır mı? 3.tur ihtimali var mı? 14 Mayıs'ta sonuçlanamayan cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.tur olarak 28 Mayıs'ta yeniden gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar 3.tur ihtimalini sorguluyor. Peki, seçim 3.tura kalır mı? 3.tur ihtimali var mı? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimleri için belirlenen gün 14 Mayıs Pazar olarak açıklandı.

Milyonlarca vatandaş sandığa gitti, oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen açıklamaya göre, seçiminin kazananı olmadı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarıştığı seçimlerde yüzde 50 barajı geçilemedi.

Bu kapsamda cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı.

28 Mayıs Pazar günü vatandaşlar yeniden sandık başında. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun rekabetindeki 2.turda bir isim galip gelecek. Hal böyle olunca vatandaşların aklında "3.tur" ihtimali yer aldı.

Seçimlerin üçüncü tura kalmasının mümkün olup olmadığı merak ediliyor.

Seçimler 3.tura kalır mı? 3.tur ihtimali var mı? gibi sorular internette araştırılıyor.

Peki, seçimler 2. turda bitecek mi? 3. tur olabilir mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

Seçim 3. tura kalır mı?

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır.

İkinci turda, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu nedenle üçüncü bir tur ihtimali bulunmaz.