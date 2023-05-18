SEÇİM AYARI! 2023 Bahar dönemi sınavları ertelendi mi, ne zamana? YÖK tarih verdi... Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Sınavların akıbeti netleşti. Peki, bahar dönemi vize ve final ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi...

Türkiye'de 28 Mayıs'a kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, eğitim dönemini de etkiledi. Üniversite öğrencileri, oy kullanmak için evlerine dönecek. Bu kapsamda sınav tarihleri yeniden düzenlendi. YÖK, alınan son dakika kararını duyurdu. Bu kapsamda bahar dönemi sınav tarihleri değişti. Üniversiteliler, "bahar dönemi vize-final ertelendi mi", "bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak" gibi soruları gündeme taşıdı. Peki, seçim nedeniyle sınavlar ertelendi mi? Bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar... 2023 Bahar dönemi sınav tarihleri YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.