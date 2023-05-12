Seçim günü (14 Mayıs Pazar) nereler kapalı olacak? Kafeler, AVMler, kıraathaneler kapalı mı? Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs Pazar günü geçerli olacak seçim yasaklarını yayınladı. Peki, seçim günü nereler, hangi dükkanlar ve mekanlar kapalı? Kafeler, restoranlar, AVMler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için nefesler tutuldu, saatler kaldı. Gerim sayım devam ederken, seçime ilişkin birçok detay merak konusu oluyor. Seçim süreci, oy kullanma ve seçim gününe dair sık sorulan sorular Yüksek Seçim Kurulu tarafından yanıtlandı. Aynı zamanda YSK, 14 Mayıs'ta geçerli olacak yasakları da açıkladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçim günü yapılmasına izin verilmeyen yasaklar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki seçim günü nereler açık, nereler kapalı olacak? 14 Mayıs kafe, restoran, lokanta, kıraathaneler açık mı? İşte 2023 Genel Seçimlerinde açık ve kapalı olacak yerler listesi... Seçim günü kapalı olan yerler Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek. Ertesi gün ise normal çalışma saatleri devam edecek.