Seçim günü alkol yasak mı, saat kaça kadar? 14 Mayıs içki yasağı saatleri! 14 Mayıs seçimleri sebebiyle 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'da seçim yasakları başlıyor. Peki, seçim günü alkol yasak mı, saat kaça kadar? İşte alkol yasağı saatleri...

14 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimini yapacak olan Türkiye'de bazı yasaklar uygulanacak.

Milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği 14 Mayıs'taki kısıtlamalar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı.

Silah taşımadan, düğüne, kafe ve eğlence yerlerinin durumundan, içki satışına kadar birçok madde yapılan açıklamada yerini aldı.

"Seçim günü alkol yasak mı" sorusu, tüketenlerin merak konusu oldu. Alkol yasağı saat kaçta başlayacak, alkol yasağı ne zaman bitecek gibi sorular araştırılıyor.

İşte seçim günü alkol satış yasağı detayları...

Seçim günü alkol yasak mı 2023?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.