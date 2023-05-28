Seçim günü hangi yollar trafiğe kapalı? 28 Mayıs Pazar trafiğe kapalı yollar Türkiye bugün bir kez daha sandık başına geçiyor. 28 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sebebiyle trafiğe kapalı yollar merak ediliyor. Peki 28 Mayıs Pazar seçim günü hangi yollar trafiğe kapalı?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde salt çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle Türkiye bir kez daha seçime gidiyor.

Bugün cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için vatandaşlar sandık başına geçiyor. Oy kullanma işlemleri saat 08:00 itibarıyla başladı.

60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Sandıkların kapanmasının ardından oylar sayılmaya başlayacak.

Seçim gününde en çok merak edilen konulardan biri de trafiğe kapalı yollar oldu. Oy kullandıktan sonra seyahat edecek olan vatandaşlar bugün hangi yolların kapalı olduğunu araştırıyor.

28 Mayıs Pazar hangi yollar trafiğe kapalı?

YSK binası çevresinde bulunan Ihlamur Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Elgün Sokağın Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Ihlamur Sokağın Necatibey Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü ve Necatibey Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.

Ankara’nın bazı bölgeleri trafiğe kapatılacak

Ankara Çankaya Geçici 1. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 9. Cadde'nin Bişkek Caddesi ile 15. Cadde arasında kalan bölümü, 15. Cadde'nin 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan bölümü, Çankaya Geçici 2. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Bişkek Caddesi'nin Şehit Yavuz Oğuz Sokak ile 24. Sokak arasında kalan bölüm trafiğe kapatılacak.

Yenimahalle Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 1730. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü, Necdet Evliyagil Sokağın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümü, Altındağ Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Şehit Onur Doğan Caddesi'nin 309. Sokak ile 310. Sokak arasında kalan bölümü trafiğe kapatılacak.

Pursaklar Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, İstikbal Caddesi'nin Karaca Caddesi ile Derviş Sokak arasında kalan bölümü, Etimesgut Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 1622. Sokağın tamamı trafiğe kapatılacak.

Keçiören Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 6. Sokağın tamamı, Mamak Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Alkış Sokağın tamamı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.

AK Parti ve CHP Genel Merkezi trafiğe kapatılacak

AK Parti Genel Merkezi çevresinde bulunan Söğütözü Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Beştepe Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde, sokak ve varyantların tamamı, Yaşam Caddesi ve Adalet Sokağı ile buralara açılan cadde, sokak ile varyantların tamamı trafiğe kapatılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi çevresinde bulunan Anadolu Bulvarı'nın Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasında kalan bölümü, Dumlupınar Bulvarı'nın Anadolu Bulvarı'na bağlanan yan varyantlarının tamamının 2176. Sokağın Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi ile 2177. Cadde arasında kalan bölümü, 2179. Sokağın tamamı ve buralara bağlanan cadde, sokak ve varyantların tamamında ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatılacak.