Seçim günü seyahat yasağı var mı? 14 Mayıs'ta seyahat etmek yasak mı? Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs Pazar yani seçim günü uygulanacak olan yasakları listeledi. Bu kapsamda seyahat planı olanlar son durumu merak ediyor. Peki, 14 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı? Seçim günü il/yurt dışına çıkmak yasak mı? İşte detaylar...

YSK tarafından 14 Mayıs Pazar 2023 tarihinde genel seçimler kapsamında uygulanacak yasaklar açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim yasakları kapsamında, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilecek.

Öte yandan seyahat ile ilgili bir yasak olup olmadığı da merak ediliyor. Seyahat planı yapıp bilet alanlar, seçim günü il dışında/ yurt dışına çıkış yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor.

Peki, 14 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı? Seçim günü seyahat etmek yasak mı? İşte detaylar...

Seçim günü seyahat yasak mı?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre, seçim günü seyahat etmek yasaklar arasında yer almamaktadır. Vatandaşlara şehirler arası veya yurt dışına seyahat kısıtlaması bulunmamaktadır.

14 Mayıs 2023 seçim günü yasakları

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.