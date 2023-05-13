Seçim günü yollar ücretsiz mi? 14 Mayıs Pazar günü (yarın) toplu taşıma bedava mı? 14 Mayıs seçim gününe kısa bir zaman kala araştırmalar hız kazandı. Seçim günü oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki 14 Mayıs seçim günü yollar ücretsiz mi? Yarın toplu taşımalar bedava mı? İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim için arama motorlarında araştırmalar hız kazandı.

Yarınki büyük seçimde merak edilen konulardan biri de yollar ve toplu taşıma ücretleri oldu.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, şehir dışında oy kullanacak vatandaşlar için ulaşım desteği sağlanacağını açıklamıştı.

İstanbul'da yaşayan ve yarın oy kullanacak olan vatandaşlar, seçim günü ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

Peki 14 Mayıs seçim günü yollar ücretsiz mi? Yarın toplu taşımalar bedava mı? İşte merak edilenler...

Seçim günü yollar ve toplu taşımalar ücretsiz mi?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yolların ve toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Buna göre yarın toplu taşıma ve yollar ücretli olacak.

Konu ile ilgili herhangi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.