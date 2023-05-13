Seçim ikinci tura kalırsa hangi tarihte yapılacak? İşte seçim takvimi.. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalması durumunda işleyecek takvimi açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimini sizler için derledik..

Türkiye, 14 Mayıs Pazar (yarın) günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine gidiyor.

Seçime saatler kala vatandaşlar merak ettikleri sorulara yanıt aramaya başladı. En çok merak edilenler arasında ise seçimin ikinci tura kalması halinde seçimin hangi tarihte yapılacağı sorusu yer alıyor.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde izlenecek seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu (YKS) tarafından paylaşıldı.

Peki, seçimler ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? İşte seçim tarihi..

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yarın yapılacak olan seçimlerde belirlenemezse seçim ikinci tura kalacak.

İkinci tur ise 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

İşte YSK tarafından açıklanan seçim takvimi..

15 Mayıs 2023

1- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü (Saat 17.00) (6271 sayılı Kanun’un 7140 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile değişik 4/2’nci maddesi) (NOT: Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilir.),

2- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13),

3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00) (298/128),

4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

16 Mayıs 2023

1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması

17 Mayıs 2023

1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanması,

3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması.

18 Mayıs 2023

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.

19 Mayıs 2023

1- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLEREK AYNI GÜN İLÂNI,

2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara OR/25, OR/26 (Örnek: 142) düzenlenmesi,

3- Ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

4- İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık çevresi görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

20 Mayıs 2023

1- Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanması

21 Mayıs 2023

1- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,

2- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur’aya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).

22 Mayıs 2023

1- Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi (298/54)

24 Mayıs 2023

1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),

2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,

3- Yurt dışında oy verme işleminin sona ermesi

26 Mayıs 2023

1- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması,

2- İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına teslimi,

27 Mayıs 2023

1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,

2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52)

28 Mayıs 2023

1- İl ve ilçe merkezlerinde;

a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanması, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri,

b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde; İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanması,

2- Oy verme günü,

3- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).