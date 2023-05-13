Seçim mesaisi: Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık mı? 13-14 Mayıs çalışma saatleri! Oy kullanabilmek için T.C kimlik kartını yenilemek isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık mı, kaça kadar? 13-14 Mayıs Nüfus Müdürlüğü açık mı? İşte mesai saatleri...

Türkiye için nefesler tutuldu, seçime saatler kaldı.

14 Mayıs Pazar günü 60 milyonu aşkın seçmen için sandığa gidecek.

2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi'nde kullanılan oyların seçmenlerin yanlış bir davranışı sonucunda iptal olmaması için YSK tarafından önlemler alınıyor.

Bu kapsamda vatandaşlar seçim için oy kullanmaya giderken sürücü belgeleri veya kimlik belgeleri yanında bulunduğu takdirde oylarını kullanabiliyor.

Oy kullanmak için T.C. kimlik kartlarını yenilemek isteyen seçmenlere ilişkin yeni bir karar alındı. Bu kapsamda "Hafta sonu Nüfus Müdürlüğü açık mı" sorusu netleşti.

Peki, 13-14 Mayıs'ta nüfus müdürlükleri açık mı? Seçim günü Nüfus Müdürlüğü saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi 2023

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamaya göre nüfus müdürlüklerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı talepleri için hafta sonunda açık olacağı kaydedildi.

Bununla beraber işlemlerin de randevusuz olarak gerçekleştirileceğinin altı çizildi.

Konuya dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı:

“Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs’ta açık bulundurulacaktır.

İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır."