Seçim müzikleri yasaklandı mı? Seçimlerde şarkı kullanılmayacak mı? Seçim tarihini 14 Mayıs olarak resmileştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan müzik kararını da duyurdu. Buna göre, AK Parti seçim kampanyalarında müzik kullanılmasını yasakladı. Peki, seçim müzikleri yasaklandı mı? Parti müzikleri yasak mı? İşte ayrıntılar...

Seçimler için hazırlanan müzikler, halkın diline dolanma başarısıyla yıllarca söyleniyor. "Dombra" başta olmak üzere birçok şarkı, hala hafızalarda... 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için geri sayım başlarken, kesin tarih de açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı adaylığını bir kez daha dile getirdi. Seçim tarihi konusunda ise 14 Mayıs'ta mutabık kalındı. Seçimlere konuşan Erdoğan, kampanya müziklerine dair açıklamasıyla dikkat çekti. Depremin sıcak yaraları göz önünde bulundurularak illerin ziyaretinde müzik kullanılmama kararı alındı. Seçim takviminin detayları ilerleyen günlerde YSK tarafından duyurulacak. Peki, Seçim müzikleri yasaklandı mı? 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçilerinde müzik kullanılmayacak mı, seçim müziği yasak mı? İşte detaylar... Müziksiz seçim kararı Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Kendimize bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. İkili görüşmelerimiz ile kampanyamızı sürdüreceğiz.” dedi. Millet İttifakı'ndan da benzer bir uygulama bekleniyor.