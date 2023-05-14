Seçim sandıkları saat kaçta kapanacak? Oylar ne zaman sayılacak? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Bütün Türkiye oy kullanmak için sandık başına geçti. Peki seçim sandıkları ne zaman, saat kaçta kapanacak? Oylar ne zaman sayılacak?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında tercihler yapılacak. Vatandaşlar, sabah saat 08:00'de oy kullanmak için sandık başına geçmeye başladı. Gün içerisinde oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar, sandıkların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Bununla birlikte sandıkların kapanmasının ardından açılan sandıkları takip edecek olanlar oyların ne zaman sayılmaya başlayacağını araştırıyor. Peki seçim sandıkları ne zaman, saat kaçta kapanacak? Oylar ne zaman sayılacak? İşte merak edilenler... Seçim sandıkları saat kaçta kapanacak? Türkiye'de büyük seçim için oy verme işlemi saat 08:00'de başladı. Seçim sandıkları saat 17:00'de kapanacak. Oylar ne zaman sayılacak? Kesin olarak bilinmemekle beraber, saat 18.00’e kadar seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. 18:00-21:00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime ilişkin açıklamaları yayımlanabilecek. 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. İlk önce cumhurbaşkanı seçimi oyları, ardından milletvekili seçimi oyları sandık kurulunun siyasi parti temsilcisi üyeleriyle beraber sayılacak.