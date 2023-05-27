Seçim yasakları başladı mı? 28 Mayıs Pazar neler yasak, nereler kapalı? 28 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi 2.tur kapsamında belirli yasaklar uygulanacak. Peki, seçim yasakları ne zaman saat kaçta başlayacak? Pazar günü neler yasak, nereler kapalı olacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı için 2.tur seçimi başlıyor.

28 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçimini yapacak olan Türkiye'de bazı yasaklar uygulanacak.

Milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği 28 Mayıs'taki kısıtlamalar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı.

Silah taşımadan, düğüne, kafe ve eğlence yerlerinin durumundan, içki satışına kadar birçok detay belirlendi.

Seçim günü geçerli olan yasakların saati ve kapsamları merak konusu oldu.

Peki, seçim yasakları ne zaman saat kaçta başlayacak? Pazar günü neler yasak, nereler kapalı olacak? İşte detaylar...

İşte seçim günü yasakları...

Seçim yasakları başladı mı?

28 Mayıs Pazar günü ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği 27 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.

Seçim yasakları ise 28 Mayıs sabahı 06.00 itibarı ile başlayacak.

Seçim günü yasakları 28 Mayıs 2023

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.