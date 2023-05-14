Seçimde kaç kişi oy kullanacak? Yurt genelinde kaç sandık kuruldu? Vatandaşlar sandıkların açılmasının ardından oy vermek için sandık başına gitmeye başladı. Oy verme işlemi akşam 17:00'a kadar devam edecek. Peki seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Türkiye sandık başına gidiyor. Sabah 08:00 itibariyle ülke genelinde oy verme işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hakkında aramalar hız kazandı. Oylarını kullanan vatandaşlar seçim hakkında merak ettiği sorulara internette yanıt aramaya başladı.

En çok merak edilen konular arasında kaç kişinin oy kullanacağı sorusu yer alıyor.

Peki seçimlerde kaç seçmen oy kullanacak? İşte o sayı..

Kaç kişi oy kullanacak?

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı açıkladı.

Türkiye genelinde 973 ilçe ve 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bini aşkın sandık kuruldu.

Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olarak açıklandı.