Seçimden kaç gün önce adres değişikliği yapılır? Türkiye 14 Mayıs günü seçime gidecek. Binlerce vatandaş, oy kullanacak. Sandığa gitmek için ise adresi değişkliği gibi konulara önem vermeniz gerekiyor. Peki, Seçimden kaç gün önce adres değişikliği yapılır?

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde seçime gidecek ancak 2023 Genel Seçimleri için henüz seçim takvimi açıklanmadı.

Buna rağmen sosyal medyada bazı iddialar dolaşmaya başladı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda seçmenlerin genel seçimler için 14 Şubat 2023 tarihine kadar ikametgâh değişikliği yapmaları gerektiği iddia edilmişti.

Seçim takviminin netleşeceği 10 Mart'a kısa bir süre kala adres değişikliği bir kez daha konuşulmaya başlandı.

Bu kapsamda da vatandaşlar detaylı bilgi almak ve mağdur olmamak istiyor.

Gündeme getirilen sorular arasında yer alan, "Seçimden kaç gün önce adres değişikliği yapılır?" bilgisi arama motorlarına yazılmaya başlandı.

Peki, Seçimden kaç gün önce adres değişikliği yapılır?

Seçimden kaç gün önce adres değişikliği yapılır?

İkametgah adreslerinin üç ay önceye kadar değiştirilmesi yalnızca 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanunu için yani yerel seçimler için geçerli.

YSK’nin resmi sitesinde de ikametgâh değişikliğinin seçmen listelerinin askı süresi içinde yapılabileceği bilgisi yer alıyor. Seçmen listeleri yaklaşık iki hafta kadar askıda kalıyor.

YKS'nin yer değişikliği hakkında yaptığı açıklama

"Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen Seçim Takviminde belirtilen muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihleri arasında yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.

İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilir."