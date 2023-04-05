Seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmayan kişilere ceza kesiliyor mu? Seçimlere kısa bir süre kala oy kullanmamanın cezasının olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Türkiye'nin, 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandığa gitmesi bekleniyor. Peki seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı?

İlgiyle takip edilen seçimlerde oy kullanma tarihi yaklaşıyor. Bu ensada oy kullanma konusu da yakından araştırılıyor. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için sayılı günler kalmışken, seçim günü milyonlarca vatandaş seçme hakkını kullanarak oyunu kullanacak. Ancak oy kullanmak istemeyen vatandaşlar 2023 yılında oy kullanmama cezasının olup olmadığını sorguluyor.

Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?

Vatandaşların, seçme hakkını kullanması zorunludur, ayrıca YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumlarda da cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın yapılmaması durumunda cezası YSK tarafından belirlenmektedir.

Oy kullanmama cezası ne kadar?

2017 senesinde Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen tutara göre oy kullanmayan vatandaşlar 22 TL ceza ödemişti. Söz konusu tutar önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde 22 TL olarak belirlenmişti.

2023 yılında 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının miktarı henüz bilinmemekte. Ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karara göre resmi ceza miktarı belirlenmiş olacak.