Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için gerekli evraklar! 14 Mayıs seçim günü için geri sayım sürerken vatandaşların gündeminde oy kullanmak için gerekli evraklar yer alıyor. Seçmenler arama motorlarında "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Eski kimlik ya da ehliyetle oy kullanılabilir mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte oy kullanmak için gerekli evraklar...

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. Büyük seçime 14 gün kaldı. Kısa bir süre sonra milyonlarca seçmen sandık başına geçerek oy kullanacak. Seçimde gerekli olan evraklar ise vatandaşların gündeminde. 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yurt dışındaki seçmenler oy kullanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımları 7 Mayıs 2023 tarihine kadar tamamlanacak. Oy kullanacak olan milyonlarca vatandaş, seçmen kağıdının gerekli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı kaybedilirse ne olur? Eski kimlik ve ehliyetle oy kullanılabilir mi? İşte merak edilenler... Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler, e-Devlet üzerinden “Nerede Oy Kullanacağım” bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdı dökümüne ulaşabilirler. Oy kullanmak için gerekli olan evraklar Sandık başına geçen seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmenler oy kullanamayacak.